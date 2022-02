Udinese – I ritorni da titolare sono pronti / Due giocatori si scaldano

I due giocatori hanno dovuto guardare l'inizio del match contro l'Udinese dalla panca. Ora sono pronti per il ritorno sul campo da gioco

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra allenata da Gabriele Cioffi ha conquistato moltissima fiducia grazie all'ultimo risultato. Il mese di Gennaio (tremendo) sembra essere ufficialmente alle spalle ed ora si può solo fare meglio. La prima vittoria di questo 2022 è arrivata proprio domenica , contro un avversario tutt'altro che facile, stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. Ora ci sarà un altro incontro proibitivo: Hellas Verona. Una squadra che da quando è arrivato Igor Tudor ha una media punti molto interessante. In questo match potranno tornare dal primo minuto due capi saldi del team bianconero. Andiamo a vedere di chi si sta parlando .

Il primo dei due protagonisti dell'articolo è l'esterno destro di fiducia. Stiamo parlando dell'argentino Nahuel Molina. Il giocatore è stato decisivo contro il Torino, dato che ha segnato la punizione che ha regalato i tre punti alle zebrette, ma non è partito dal primo minuto. Probabilmente i vari viaggi con annessi jet leg non lo hanno reso disponibile per tutti i novanta minuti. Con lo stato di forma attuale, però, contro il Verona non può che essere schierato dal primo minuto. Inoltre l'Hellas su quella fascia soffrirà l'assenza di Davide Faraoni e l'argentino potrà e dovrà fare il possibile. Ora andiamo a vedere il secondo (gradito) ritorno.