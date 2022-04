News Udinese / Arslan è insaziabile: “Per il finale di stagione vogliamo…”

Pochi ma importanti i dubbi di formazione di mister Cioffi. A due giorni dal match casalingo contro i rossoblu i problemi del tecnico toscano sono chiusi all'attacco (per il sostituto di Deulofeu) e un ballottaggio a centrocampo .

4/5 del centrocampo è fatto e i dubbi non ci sono, eccezion fatta per il ruolo di mezz'ala. Jean-Victor Makengo e Arslan si stanno giocano una maglia da titolare. Da una parte il francese reduce d un'ottima prova nella trasferta del "Maradona" ed è a caccia di riconferma, dall'altra il numero 5 tedesco che in campo da sempre tempismo e intensità.