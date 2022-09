Notizie Udinese | Arslan pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo

Il centrocampista tedesco, al rientro dall'infortunio alla caviglia, ha voglia di tornare protagonista con la maglia bianconera

Redazione

Dopo un inizio di stagione sfortunato, Tolgay Arslan è pronto a riprendersi un posto da titolare nel centrocampo friulano. Sottil lo ha aspettato, nonostante il centrocampista tedesco abbia saltato quasi tutta la preparazione estiva a causa di un infortunio alla caviglia rimediato in una delle prime amichevoli durante il ritiro di Lienz. Arslan ha doti che nessun altra mezz'ala nella rosa bianconera possiede, proprio per questo il suo rientro nei meccanismi della squadra non può far altro che giovare ai bianconeri. Utile sia in interdizione che nell'impostazione dell'azione, il classe '90 ha mostrato negli scorsi anni anche un gran tiro dalla lunga distanza.

Oggi di nuovo un'occasione da titolare per lui, visto anche il quasi certo forfait di Jean Victor Makengo, alle prese con un fastidio muscolare di cui ancora non si conosce l'entità. Con la Roma, il trentaduenne tedesco ha fatto benissimo, aiutando Walace nella creazione del gioco tramite il possesso e fraseggiando con Samardzic per mandare a vuoto la blanda pressione dei giallorossi.

Il centrocampo friulano

Insieme ad Arslan, oltre al già citato Walace, ci sarà a completare il reparto Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno, reduce dal primo gol con la maglia bianconera, non vuole smettere di incantare a suon di ottime prestazioni in entrambe le fasi di gioco. Solo panchina invece per Samardzic, nonostante l'ottimo impatto e il gol siglato domenica scorsa. Sottil ha in mente di usarlo a gara in corso, quando i ritmi saranno scesi e la sua tecnica potrà risultare fatale per il Sassuolo. Vedremo quindi quale sarà la decisione finale del tecnico piemontese, con Makengo sempre sullo sfondo. Sarà decisiva la mattina di oggi, quando saranno valutate per l'ultima volta le condizioni del francese. Cambiando rapidamente di scorso, andiamo a sentire la conferenza stampa del tecnico piemontese. Di seguito, ecco le parole di Sottil nella conferenza prepartita <<<