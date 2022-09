Sassuolo-Udinese | Le parole di Sottil: “Siamo sulla strada giusta”

L'allenatore dei friulani ha parlato alla vigilia della gara in programma domani pomeriggio contro gli emiliani

Redazione

Manca sempre meno alla gara che vede i friulani impegnati al Mapei Stadium. Oggi ha parlato in conferenza stampa Andrea Sottil per presentare i temi della sfida contro il Sassuolo. Gara ostica per bianconeri, chiamati a dare continuità a una settimana da sogno che ha portato tre vittorie in altrettante partite (con la ciliegina del 4-0 rifilato ai giallorossi). Ecco le dichiarazioni del tecnico piemontese.

Sottil ha esordito parlando del momento che sta vivendo l'ambiente bianconero, carico di un entusiasmo che non da queste parti non si respirava da parecchio tempo: "Le grandi prestazioni contro squadre blasonate ti danno una grande iniezione di autostima. Ti rendono consapevole delle tue qualità e dell’identità crescente. Dobbiamo sfruttare l’inerzia di questo entusiasmo e trasformandolo in sacrificio in allenamento, per crescere sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo giocare il nostro calcio. Abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque in fase offensiva Abbiamo preparato le cose da fare e sono convinto che le faremo bene.”

Le parole del mister

Sottil ha poi continuato facendo il punto sull'infermeria, rassicurando i tifosi sulle condizioni di Jaka Bijol, uscito anzitempo dalla gara contro i giallorossi. "Bijol sta accorciando i tempi di recupero, inizialmente sembrava sarebbe stato fuori più tempo. Il gonfiore alla caviglia si è ridotto moltissimo, sta già facendo allenamenti in campo e gli esercizi riabilitativi. Credo che tornerà in gruppo per l’inizio o metà della prossima settimana e potrà essere a disposizione per l’Inter”. Il tecnico piemontese ha detto la sua sull'incredibile rendimento che sta avendo il Tucu Pereyra. "Pereyra è il nostro capitano e un giocatore di altissimo livello. Lui negli ultimi anni ha giocato mezzala o sulla trequarti, e credo sia giusto confrontarmi con un giocatore del suo calibro e parlare con lui della possibilità di aprirsi. Ci siamo trovati, come si dice. Non ho mai avuto dubbi sul suo rendimento in quel ruolo. È un giocatore di elevata intelligenza calcistica, con grandissime qualità e in una condizione fisica straordinaria." Infine una chiosa sulla possibilità di vedere in azione domani l'ultimo arrivato Ehizibue: "Le soluzioni le vedremo partita dopo partita – conclude il mister – Ehizibue sta crescendo, si sta adattando molto bene. È un giocatore di grande fisicità che sta capendo rapidamente i nostri concetti." Le scelte a centrocampo sembra essere state fatte. Ecco chi partirà dal primo minuto <<<