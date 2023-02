Udinese | Arslan: “Sottil tecnico preparato. Mi prendo cura di Samardzic”

Il centrocampista tedesco ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del classico appuntamento serale del lunedì di Udinese Tv

Redazione

Ieri sera è stato ospite a Udinese Tonight il centrocampista tedesco Tolgay Arslan, il quale ha affrontato vari temi sull'Udinese e sul suo cammino verso l'Europa. Il mercato è terminato, “abbiamo perso dei giocatori e degli uomini importanti ma oggi è arrivato Thauvin, un grandissimo attaccante.” Tornando al match col Verona giocato lunedì sera, Arslan non si scompone ed analizza in poche parole il risultato della gara: “Abbiamo fatto una bella partita ma bisogna giocare quasi alla perfezione per vincere le partite in serie A. Ieri non lo siamo stati, ci è mancato il gol e non siamo contenti".

Arslan ha poi risposto ad alcune domande pervenute in studio per lui dai telespettatori: “L’allenamento all’Udinese è sempre intenso, non è stato un problema di condizione fisica la mancanza di risultati, mancava la fame anche in allenamento, forse per il percorso che abbiamo fatto in precedenza che ci ha dato tranquillità". Per la mezz'ala teutonica, nelle ultime due settimane il livello di intensità è cresciuto molto. "Per quanto riguarda il mio ruolo – risponde nuovamente il centrocampista - ho giocato dieci anni come regista, sarei pronto a dare una mano alla squadra se ci fosse necessità”.

Le parole di Arslan — Arslan sottolinea inoltre il grande lavoro svolto dal suo allenatore in questi mesi: "Con Sottil giochiamo un altro calcio, lui ha una grande idea di gioco e conosce molto bene l'ambiente qui a Udine. Pretende un bel gioco, tanta quantità e qualità, inoltre abbiamo molto di più il possesso della palla e qui si vede molto la sua mano." Infine un appunto su un suo connazionale. Samardzic? Dal primo giorno mi prendo cura di lui, è come se fosse mio figlio. È un grande giocatore, penso che farà una grande carriera. Deve essere forte mentalmente e per questo gli sono vicino".