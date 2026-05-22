L'Udinese continua a sorprendere sul campo da gioco, con una stagione che in pochi si sarebbero aspettati. L'obiettivo raggiunto con largo anticipo è solo la ciliegina sulla torta che corona una stagione davvero interessante ed importante. Nel frattempo si cerca di fare il punto della situazione e ci ha provato anche un calciatore che è stato protagonista di giornata in giornata, stiamo parlando di Arthur Atta. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le sue dichiarazioni che trattano sia la sua posizione sul campo da gioco, ma anche la zona di corrispondenza dove preferisce mettersi in mostra.

Le dichiarazioni di Arthur Atta

Arthur Atta e Juan Miranda

In quale ruolo preferisce giocare Arthur Atta? "Proprio oggi ne ho parlato con mister Kosta Runjaic, mi piace giocare in un centrocampo a due, un po' come fatto con la Cremonese anche se in realtà non so ancora precisamente dove preferisco giocare. So che devo giocare un po' più avanti perché ho le qualità per fare gol ed assist". Il francese ha poi continuato: "Spero di giocare un giorno in Nazionale, la Francia ha tanta qualità ma io ci spero lo stesso". Parole che lasciano pochi dubbi e tante certezze sugli obiettivi del calciatore dell'Udinese