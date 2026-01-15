Notizie Udinese – Arthur Atta torna titolare? Le sensazioni pre Inter

Il centrocampista Arthur Atta è pronto per tornare titolare dal primo minuto? Non dimentichiamo che proprio settimana scorsa contro il Pisa è partito dalla panchina, ma ha messo a referto una prova di assoluto spessore andando vicinissimo alla rete che avrebbe cambiato l'esito finale dell'incontro.
Il centrocampista francese Arthur Atta sembra essere pronto per scrivere nuove ed importanti pagine nella massima serie del calcio italiano
Adesso, però, sembra essere arrivato il momento perfetto per rivederlo titolare. Questo sabato a partire dalle ore 15:00 potrebbe essere proprio il francese a guidare il centrocampo dell'Udinese contro il club che si trova al primo posto in classifica. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Tre cessioni quasi ufficiali per l'Udinese: ecco tutti i dettagli <<<
