Udinese – Assenza pesante / Colpo di scena a tre giorni dal match

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Sembra esserci, però, una notizia che sconvolge l'ambiente

Il team bianconero si avvicina alla ripresa del campionato. Mancano solo tre giorni prima che la squadra guidata da Gabriele Cioffi possa tornare a farsi valere sul campo da gioco. Si parla di una situazione da non sottovalutare, perché se da un lato c'è un team in grado di fare la differenza, dall'altro (ad Udine) arriverà una squadra che non vede l'ora di rilanciarsi e fare il possibile pur di ottenere la salvezza. Il team che proverà in tutti i modi ad espugnare la Dacia Arena è il Cagliari di Walter Mazzarri. Per poter sconfiggere l'avversario c'è bisogno di tutti i componenti, ma proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia sconvolgente. Un titolarissimo potrebbe non esserci.

Il profilo

Sfortunatamente si parla del talento che ha fatto la differenza durante tutto il corso della stagione. Il numero 10 è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle in più di un'occasione e le sue giocate hanno fatto innamorare di lui i tifosi friulani. Il giocatore al centro dell'articolo è un ex Barcellona, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Riuscire a giocare senza il suo talento potrebbe non essere semplice e dovrà inventarsi qualcosa il tecnico toscano Cioffi per poter rimpiazzare ad un'assenza di questa entità. Ecco per quanto tempo starà fuori l'ex Milan e chi ci sarà al suo posto.

Il sostituto

Le chance di poter rivedere in campo Gerard sono molto vicine allo zero. L'infortunio che dovrebbe tenerlo fuori dal campo è un risentimento muscolare, ma non si conosce l'esatta entità. Al suo posto potrebbe esserci l'argentino Nacho Pussetto oppure potrebbe essere avanzato il Tucu Pereyra con l'inserimento nel mezzo del campo di Tolgay Arslan. La situazione in casa bianconera è tutt'altro che semplice e l'allarme infermeria non si conclude di certo qua. Sono ancora diversi i giocatori alle prese con diversi fastidi. Si parla di titolarissimi <<<