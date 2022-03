Notizie Udinese – Un’assenza pesantissima / Ecco la possibile soluzione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Si parla di match tutt'altro che semplici. Ecco tutti i dettagli

Redazione

Il team bianconero inizia (finalmente) a poter respirare. La squadra allenata dal tecnico toscano Gabriele Cioffi ha ottenuto ben cinque punti nelle ultime tre partite e sta facendo la differenza rispetto alle società subito dietro in classifica. Dopo aver vinto uno scontro diretto così importante contro la Sampdoria, si può pensare al proseguimento del campionato con più calma e tranquillità. Il prossimo match da preparare, ora come ora, è quello di domenica prossima. La squadra friulana se la dovrà vedere con una delle società più in forma dell'ultimo periodo, stiamo parlando della Roma di José Mourinho. Una società che è riuscita a sconfiggere l'Atalanta solo qualche giorno fa. Intanto in quel di Udine non arrivano solo belle notizie. Proprio durante il prossimo match, bisognerà fare a meno di un titolarissimo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha giocato in Germania ed arriva dal Brasile. Stiamo parlando del collante tra i reparti del team bianconero: Walace. Fino ad ora è stato uno degli uomini più importanti per tutti e due i mister che si sono alternati durante questa stagione (Luca Gotti e Gabriele Cioffi). Nessuno è riuscito a fare a meno del suo apporto sul campo da gioco, ma contro la Roma non potrà essere del match. Andiamo a vedere nel dettaglio il motivo per cui non riuscirà a dire la sua.

La squalifica

Contro la Sampdoria è arrivato il quinto giallo per il centrocampista brasiliano. Il regolamento è chiaro e con la quinta ammonizione arriva direttamente la squalifica per una giornata. Ora toccherà a Cioffi capire con chi sostituirlo in vista della partita dell'Olimpico. La decisione sembra essere scontata e l'unico in grado di ricoprire al meglio quel ruolo è Mato Jajalo. Di conseguenza salvo imprevisti dovrebbe tornare il bosniaco. Intanto arrivano importanti novità sul mercato. Un giocatore è pronto per fare le valigie: sembra tutto fatto <<<