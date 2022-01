News Udinese – Assenze importanti / Non saranno del match

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato di calcio. La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo match

Il team bianconero si avvicina a grandi passi alla ripresa del campionato. Manca sempre meno e poi ci sarà un tour de force che porterà direttamente alle qualificazioni per i prossimo mondiali. Il calendario è a dir poco fitto, ma l'Udinese potrà sfruttare la stanchezza degli avversari, dato che è impegnata su un unico fronte: il campionato. Il prossimo incontro sarà contro uno dei team più in forma di tutto il campionato. Stiamo parlando di una squadra capace di fare la differenza e che nelle ultime giornate ha messo in difficoltà tutti i team. Andiamo a vedere le ultime sul match. Sono diverse le novità.

Qui Udinese

La squadra bianconera ha ricevuto un giorno di pausa dopo la dura settimana di allenamenti. Da oggi inizierà la preparazione con vista sul prossimo incontro. La squadra di Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di diversi punti importanti, stiamo parlando di giocatori tutt'altro che scontati. Il primo a dover alzare bandiera bianca è lo spagnolo Gerard Deulofeu, per lui sul groppone una squalifica di una giornata per somma di ammonizioni. Al suo posto dovrebbe esserci il nigeriano Isaac Success, da quando è arrivato sta sorprendendo e vuole continuare in questo modo. I problemi non riguardano solo la squadra dei Pozzo, ma anche il Toro di Urbano Cairo. Ecco le novità nei dettagli.

Qui Torino

Come l'Udinese dovrà fare a meno del suo numero 10, il Torino dovrà fare il possibile senza il suo difensore centrale titolare, dato che anche Gleison Bremer è squalificato. Anche il vice capitano granata è costretto ai box per somma di ammonizioni. Una vera e propria gatta da pelare per il mister Ivan Juric che dovrà fare a meno del suo perno difensivo.