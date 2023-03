Atalanta-Udinese | Arslan: “Grande sfida. Dovremo fare un’ottima partita”

Oggi si scende in campo per un match stagionale molto importante tra l'Udinese di Andrea Sottil e l'Atalanta del Gasp le ultime

Redazione

L'Udinese oggi scende in campo per una partita molto importante contro una squadra di grande livello come l'Atalanta di mister Gasperini. Bisogna sicuramente fare la differenza, visto che in questo nuovo anno non sono mai arrivati i risultati sperati tranne per la trasferta in quel di Genova contro la Sampdoria. A presentare questo incontro di campionato ci ha pensato uno dei centrocampisti con più esperienza della squadra di Sottil. Arrivato come tappabuchi, con il passare del tempo si sta prendendo un ruolo sempre più importante e non vede l'ora di poter fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di Tolgay Arslan ed ecco come ha presentato l'incontro di questo pomeriggio che prenderà il via tra qualche minuto.

“Sappiamo dove dobbiamo migliorare. Oggi sarà una grande sfida contro l’Atalanta, dovremo fare un’ottima prestazione”. Questa è la prima parte dell'intervista per il mediano di origini turche. Da quando è arrivato in Italia crede tantissimo nel suo nuovo tecnico e ci ha tenuto a specificarlo anche a più riprese. Non perdiamo altro tempo, però, ed andiamo subito con la seconda parte di questa intervista prepartita.

Oggi si può solo vincere — "Abbiamo rivisto tante volte gli errori nelle ultime gare. Anche questa settimana abbiamo lavorato duramente ed oggi sarà una grande opportunità per mettere in pratica tutto il lavoro svolto in questi giorni. Noi lavoriamo tutte le settimane duramente. Il mister non ha cambiato modo di lavorare, ha un concetto chiaro ed un’idea di calcio ben precisa in mente”. Parole chiare del laterale che ha voglia di scendere in campo e far vedere a tutti le sue capacità per poter tornare a fare la differenza prima da giocatore e poi assieme a tutta la squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del match che prenderà il via tra qualche minuto. Ecco le decisioni ufficiali dei due tecnici. Le formazioni di Atalanta-Udinese <<<