Udinese-Atalanta, Gerard Deulofeu: “Noi possiamo vincere sempre…”

Il team bianconero continua a sorprendere tutti ed anche se ieri pomeriggio non è arrivata una vittoria, c'è stata comunque una grande prestazione contro un avversario di grandissimo livello. L'Atalanta era andata in vantaggio per 2-0, ma la forza dell'Udinese sappiamo che arriva nei finali di gara ed infatti dal sessantacinquesimo in poi c'è stato un vero e proprio assedio. Sono bastati undici minuti per rimettere in piedi l'incontro e nel finale si è arrivati vicini alla vittoria finale, con un Arslan a qualche centimetro dal gol che sarebbe valso la vittoria. Al termine dell'incontro ha detto la sua anche l'autore del primo gol Gerard Deulofeu. Ecco le parole dello spagnolo.

"È stata una partita sofferta contro una grande squadra. Dobbiamo dar valore a questo pareggio dopo sei vittorie consecutive, ci sta". Ha continuato parlando e spiegando l'incontro e soprattutto affermando che non tutte le partite possono andare bene come successo contro la Roma. Oggi c'è stato da soffrire e da combattere per poter raggiungere il pareggio finale, ma adesso bisogna essere bravi nel girare il libro e soprattutto pensare alla prossima gara di campionato che sarà quella più importante. Non termina qua l'intervista al campione spagnolo. Ecco le parole di rito sul ritorno alla rete.

Si torna a segnare

"Dico la verità, era molto comodo non segnare con la squadra vincente ogni partita". Il giocatore ha anche scherzato sul momento che stava vivendo, ma resta molto felice ed inoltre specifica che in realtà non gli mancava assolutamente il gol, visto che già crea molto per il suo team. Si conclude qua l'intervista ad uno dei protagonisti dell'incontro di ieri pomeriggio.