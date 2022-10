Udinese-Atalanta / Ecco il focus sul migliore in campo: finalmente il gol

Ecco l'appuntamento settimanale in cui viene analizzata la prestazione del migliore in campo. Una partita giocata al top e finalmente il gol

Ieri pomeriggio è andata in scena la nona giornata del campionato italiano. L'Udineseha giocato e lottato in un match al cardiopalma contro un'altra sorpresa del nostro campionato: l'Atalanta. Due squadre che in nessuna graduatoria partivano così in alto ed invece stanno continuando a macinare bel gioco ed anche grandissimi risultati. Dalle tre in poi, però, ci sono stati due migliori in campo. Il primo giocava con la maglia neroazzurra e stiamo parlando di Luis Muriel che quando vede bianconero sforna sempre delle prestazioni di grandissimo livello e grandissima caratura (non a caso l'Udinese è la sua vittima preferita). Il secondo, invece, è un punto fisso di questa Udinese e finalmente è riuscito anche a tornare al gol.

Il protagonista dell'articolo (se non si fosse capito dalla foto principale) è Gerard Deulofeu. Oggi ha giocato una partita perfetta sotto tutti i punti di vista e finalmente è riuscito anche a trovare il gol che mancava da troppo tempo per un talento con le sue caratteristiche. Nel primo tempo, quando i bianconeri stavano soffrendo la grande pressione dell'Atalanta è stato uno dei pochi in grado di mettere una pezza e fare il possibile pur di portare a casa un buon risultato. I suoi sforzi, però, sembravano non essere sufficienti per evitare la sconfitta finale.

Secondo tempo

Dopo l'ingresso di Lazar Samardzic e Tolgay Arslan è cambiata totalmente la partita e la squadra allenata da Andrea Sottil ha preso campo. A venti dalla fine arriva una punizione dai trenta metri che proprio Gerry trasforma in maniera perfetta. Da quell'istante in poi è stato un vero e proprio assolo a tinte bianconere con la squadra che è riuscita a portare a casa un punticino che fa comodo e continua a muovere la classifica. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Atalanta <<<