Notizie Udinese | Percassi e Pozzo: due realtà modello a confronto

Udinese e Atalanta sono due realtà modello per il calcio italiano e Matteo Marani su Tuttosport rende loro omaggio tramite un editoriale che ripercorre le vicende societarie. Secondo il noto giornalista sportivo, da anni ormai, entrambi i club hanno dimostrato di saper lavorare benissimo. E la loro classifica, per quanto sorprendente, ha basi solide. Gli orobici non sono più una sorpresa. Il lavoro di Gasperini, insieme a quello della società, ha fatto si che l'Atalanta sia ad oggi un club affermato in Europa, con obiettivi sempre più prestigiosi. Gasp ha istruito per anni tutti con la stessa frase: “Fin quando non saremo primi, non potrò rispondervi se l’Atalanta sia da scudetto". Ora c’è e ora deve rispondere.