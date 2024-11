Atalanta-Udinese | Il commento: solito copione e tanto rammarico

Sfida ad alto tasso tecnico in quel di Bergamo tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo nemmeno un secondo e partiamo subito con il commento minuto per minuto.

L'Atalanta parte subito forte e cerca di sfondare nella difesa bianconera con cross dalle fasce e palle inattive. Il primo squillo vero e proprio arriva con Retegui al minuto 5 che svetta di testa su calcio d'angolo, ma mette alto sopra la porta difesa da Maduka Okoye. Al settimo arriva la seconda grande occasione per l'Atalanta con Ruggeri, ma in ripartenza si presenta anche Lovric a tu per tu con Carnesecchi. Bravo l'estremo difensore avversario prima sullo sloveno e poi su Davis. Minuto 13 rete del vantaggio per l'Atalanta annullata con il VAR per fuorigioco di Ademola Lookman. Al 18esimo arriva la traversa di Payero su un'ottima imbucata di Keinan Davis. Intorno al ventesimo minuto arriva l'ennesima grande chance per i bianconeri con Thauvin, ma è Carnesecchi a superarsi. Al 26esimo c'è la rete di Keinan Davis annullata per una spinta (generosa) su De Roon. Al 33esimo rischio autogol dell'anno con Bijol che fa rimpallare il pallone su Kamara e la sfera sfreccia a fil di palo. Nel finale di tempo la sorpresa che cambia tutto l'incontro con Kamara che approfitta dell'infortunio di Zappacosta e mette a referto una rete fantascientifica. Passiamo al commento del secondo tempo <<<