Atalanta-Udinese | Il top e flop dell’incontro: la nuova coppia del gol

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e l’Atalanta. Ecco il top e flop al termine dei novanta minuti.

Il top diventa riduttivo dopo queste prestazioni, dopo queste partite, meglio dire i top. Una partita perfetta giocata da due calciatori che sono fondamentali nello scacchiere tattico dell’Udinese attuale. Un Nicolò Zaniolo in stato di grazia che ha voglia di nazionale, mentre dall’altra parte un Keinan Davi s che è definitivamente uno dei migliori bomber della nostra serie A.

IL FLOP

Una prima prova da titolare al di sotto delle aspettative, ma nel complesso difficile crocifiggere un giocatore che ha tutto per far divertire il mondo bianco e nero. Mlacic Non ha reso come ci si aspettava, ma la sua carriera la sua esperienza in bianco e nero è ancora molto lunga. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti. Le pagelle di Atalanta-Udinese <<<