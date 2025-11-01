I bianconeri e i neroazzurri si sono dati battaglia sul campo da gioco. Ecco le dichiarazioni di mister Ivan Juric dopo la sconfitta.
Udinese 1-0 Atalanta | Ivan Juric chiaro: “Oggi ci è mancato tutto…”
L'analisi del match—
"Oggi è mancato tutto alla nostra squadra. Ritmo, tecnica e gioco una prestazione sbagliata sotto tutti i punti di vista".
Le difficoltà odierne maggiori?—
"Io fino ad ora ero molto contento della mia squadra, perché in molte partite si meritava di più del pareggio. Oggi faccio fatica a dire cosa è mancato, perché siamo stati sempre sotto se non per qualche piccolo momento. Questa è una prestazione negativa e c'è poco da aggiungere siccome è tutto chiaro".
Quanto pensi di essere dentro la testa dei calciatori?—
"Questa è una partita a sé. Vedendo tutte le partite che abbiamo fatto, si è fatto sempre molto bene. Nelle ultime settimane sono arrivati pareggi in partite dominate. Oggi è mancato anche e semplicemente il body language dei nostri calciatori. Ci sono rimasto male, perché i ragazzi in settimana non mi hanno dato preoccupazioni. I ragazzi nuovi dovevano giocare su un altro ritmo e molto di più. La prestazione di oggi la accetto e non si deve ripetere".
