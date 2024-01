Atalanta-Udinese / Le formazioni ufficiali: Thauvin e Perez titolari

L'Atalanta e l'Udinese sono pronte per la grande sfida di campionato in programma questo pomeriggio. Ecco tutti i dettagli e i 22 titolari

La sfida tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e l'Atalanta di Gianpiero Gasperini è pronta per prendere il via. Ecco le scelte fatte dai due tecnici e i ventidue pronti per scendere sul campo da gioco.

Non mancano le sorprese

Gabriele Cioffi decide di non fare a meno di Nehuen Perez, nonostante le insistenti voci di mercato che lo portano verso Napoli. Per il resto confermato il trio di centrocampo con questo Lazar Samardzic che continua a convincere ed è pronto per prendersi un ruolo di primissimo piano anche nel corso di questo sabato pomeriggio. Pereyra parte dalla panchina, mentre il titolare è Florian Thauvin. Grandissima chance per il francese che fino ad ora aveva trovato decisamente poco spazio.