Udinese-Atalanta, ecco perché Lookman è stato ammonito: la spiegazione

Quella di questo pomeriggio è stata una delle partite più interessanti di tutta la stagione. Sia i bianconeri che in neroazzurri si sono affrontati a viso aperto ed hanno dato tutto dall'inizio alla fine. Il risultato di 2-2 è il più giusto ed infatti anche i due tecnici si sono reputati soddisfatti del risultato finale, ma soprattutto dei ritmi mantenuti per tutti e novanta i minuti. Adesso, però, va sfatato un vero e proprio mistero: l'ammonizione di Ademola Lookman. Il giocatore arrivato dal Leicester nel corso di quest'estate per una cifra vicina ai dieci milioni di euro è stato sanzionato subito dopo aver portato in vantaggio la Dea. Ecco la spiegazione.

L'attaccante che ha giocato al Lipsia è stato richiamato dall'arbitro per via della sua esultanza. Subito dopo il gol Ademola è corso sotto la curva bianconera per fare il gesto del binocolo. A questo punto Doveri non ha potuto fare altro che estrarre il giallo. Bisogna sapere, però, che questa è la classica esultanza del giocatore orobico ed è dovuta proprio al suo nome. Lookman che tradotto in italiano sarebbe l'uomo che guarda e di conseguenza il gesto del binocolo dopo ogni volta che riesce a gonfiare la rete.