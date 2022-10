Udinese – Atalanta, il match degli ex: ecco tutti i giocatori coinvolti

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Nel frattempo partiamo per un amarcord: ecco tutti gli ex del match

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di un match difficile e in cui sarà quasi improbabile poter fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Dall'altra parte del campo ci sarà un'altra squadra che non vede l'ora di poter confermare la sua prima posizione in classifica: l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Il tecnico sa che il primo posto dopo otto giornate è un traguardo di altissimo livello, di conseguenza si vuole dare tutto pur di poter restare in cima alla classifica. Nel frattempo facciamo un vero e proprio viaggio nel passato, ecco tutti gli ex del match di domenica pomeriggio.

Il primo giocatore al centro dell'articolo è il laterale francese Brandon Soppy. Proprio quest'estate è stato completato il trasferimento dalla squadra friulana a quella orobica. Una cifra che si aggira sui dieci milioni di euro, questo è stato il costo complessivo dell'affare. Il giocatore ex Rennes sta facendo bene anche in quel di Bergamo e sappiamo (soprattutto) che i suoi margini di crescita sono a dir poco infiniti. Non solo lui, però, ha fatto parte della rosa bianconera ed adesso difende la maglia della Dea. Ecco tutti gli altri ex di questo incredibile match.

La raccolta degli ex

Se torniamo indietro di una sola stagione, possiamo tutti ricordare il passaggio di Juan Musso dall'Udinese all'Atalanta per ben venti milioni di euro. L'estremo difensore non sarà presente, ma resta un grande affare tra le due società. Tornando ancora più indietro, non possiamo dimenticare i passati di Duvan Zapata giocatore che ha fatto la differenza con entrambe le maglie sulle spalle. Anche in questo caso parliamo di un talento che non ci sarà (sfortunatamente). Dopo questo viaggio nel passato, possiamo tornare a parlare di Udinese. Nelle ultime ore il mister è preoccupato: possibili uscite alle porte <<<