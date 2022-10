Udinese-Atalanta / La moviola di giornata: Doveri promosso

Il team bianconero ha ottenuto l'ottavo risultato utile di fila e stiamo parlando di ben sei vittorie e soli due pareggi. Vero che ieri pomeriggio si è interrotta la striscia di vittorie, ma resta una grandissima prestazione da parte del team che è riuscito a recuperare due gol ad una delle squadre più in forma del nostro campionato. Adesso le zebrette si preparano al prossimo incontro di campionato che sarà tutt'altro che semplice, visto che dall'altra parte ci saranno i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri. Nel frattempo ecco il punto sull'arbitraggio di ieri pomeriggio. Ecco come si è comportato il direttore di gara della sezione di Roma.

Nel primo tempo c'è stato poco da giudicare, ma nel complesso ha tenuto un metro di giudizio nella gara che ha permesso a tutti di far giostrare il pallone per gran parte del tempo. Unico episodio controverso della prima frazione è l'ammonizione ai danni di Ademola Lookman. Il giallo è senza ombra di dubbio esagerato, visto che non c'era nessun segno di protesta nei confronti della squadra avversaria, ma la classica esultanza del giocatore riferita proprio al suo nome. Dopo un primo tempo tutto sommato buono, se non per la svista. Si passa alla seconda frazione di gioco.