Notizie Udinese – L’Atalanta perde un titolare: ecco i dettagli

L'Atalanta continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato che sarà con i bianconeri di Udine. Tutti i dettagli sul mercato

L'Atalanta e l'Udinese si avvicinano al prossimo incontro di campionato, con i bianconeri di Udine che vogliono continuare a mettere a referto degli ottimi risultati e confermare la grande vittoria contro la Fiorentina di mister Paolo Vanoli. Nel frattempo arrivano delle importanti novità sul futuro di un calciatore neroazzurro in vista della sfida di campionato.

Il calciatore che potrebbe alzare bandiera bianca e non esserci nel corso del prossimo incontro è Giorgio Scalvini. Il difensore centrale non è al meglio per via di uno scontro di gioco ed un conseguente problema al ginocchio sinistro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis rinnova? Tutti i dettagli <<<