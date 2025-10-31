Udinese-Atalanta | Le probabili formazioni: Runjaic senza Davis? Il punto

L'Udinese e l'Atalanta stanno continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società bianconera non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco e fare la differenza sotto tutti i punti di vista, oltre che rilanciarsi dopo la prova tutt'altro che convincente contro la Vecchia Signora. Passiamo alle possibili scelte dei due tecnici: le probabili formazioni.