L'Udinese e l'Atalanta stanno continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società bianconera non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco e fare la differenza sotto tutti i punti di vista, oltre che rilanciarsi dopo la prova tutt'altro che convincente contro la Vecchia Signora. Passiamo alle possibili scelte dei due tecnici: le probabili formazioni.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Le probabili formazioni: Runjaic senza Davis? Il punto
udinese
Udinese-Atalanta | Le probabili formazioni: Runjaic senza Davis? Il punto
L'Atalanta continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Nicolò Bertola, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Jordan Zemura; Nicolò Zaniolo, Adam Buksa. All: Kosta Runjaic.
Atalanta (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Isak Hien, Honest Ahanor; Davide Zappacosta, Mario Pasalic, Ederson, Nicola Zalewski; Charles De Ketelaere, Ademola Lookman; Gianluca Scamacca. All. Ivan Juric
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul futuro di Nicolò Zaniolo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA