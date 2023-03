Atalanta-Udinese / Ecco le probabili formazioni: le scelte di Sottil e Gasp

L'Udinese continua a lavorare in vista del match di domani pomeriggio contro la Dea di Giampiero Gasperini. Quella di questo pomeriggio è una vigilia molto importante, visto che ci sarà l'occasione per sentir parlare tutti e due i tecnici, ma soprattutto per iniziare ad avere un'idea sulla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio. Sicuramente non è facile fare una previsione soprattutto quando si parla di Atalanta, visto che il Gasp ci tiene a tenere tutto riservato fino all'uscita delle formazioni ufficiali. Sottil, invece, sembra avere delle scelte abbastanza pilotate e difficilmente bisogna aspettarsi delle grosse sorprese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le probabili formazioni.

Tutti i ballottaggi

Queste sono quelle che si prospettano come le possibili scelte decisive dei due team messi sotto osservazione. Non dimentichiamo, però, che tutto potrebbe cambiare visto che sia da una parte che dall'altra ci sono ancora in vigore diversi ballottaggi. I bianconeri, come detto in precedenza, hanno delle scelte che sono quasi costrette ma allo stesso tempo c'è ancora una grande indecisione per il tecnico e stiamo parlando della seconda punta. Beto ha un posto da titolare assicurato, ma non possiamo dire la stessa cosa per Success, visto che il duello con Thauvin sembra poter durare fino all'ultimo secondo. Allo stesso tempo i dubbi in casa Dea sono veramente tantissimi. A parte la mediana e il portiere, potrebbe cambiare anche tutta la formazione.