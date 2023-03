News Udinese – Seduta tattica al Bruseschi / Le ultime in vista della Dea

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra si è allenata oggi sui campi del Bruseschi: il punto

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ora come ora non è accettabile alcun tipo di passo falso e bisogna vincere per forza contro l'Atalanta. Sappiamo benissimo che non è l'impegno più facile o semplice per gli uomini di Luca Gotti, ma allo stesso tempo questa squadra ha dimostrato di portare a casa anche dei risultati molto più importanti. Oggi al Bruseschi si è scesi sul campo da gioco per preparare nel migliore dei modi la trasferta di sabato pomeriggio. L'Udinese cerca il riscatto e vuole ottenerlo a tutti i costi. Ecco tutte le ultime che arrivano dal campo d'allenamento dopo la seduta di questo pomeriggio.

Gli uomini di Andrea Sottil si sono trovati per una seduta tattica singola, ma a quanto pare molto intensa. In realtà da questo allenamento la società ha fatto trafilare il meno possibile ed infatti ad oggi restano in dubbio le condizioni di Roberto Pereyra. Difficile fare una previsione e riuscire a dare con certezza la conferma o meno di una sua presenza nel corso del prossimo incontro di campionato. Sicuramente questa notizia fa tutta la differenza del mondo, in primis per il tecnico Andrea Sottil ma allo stesso tempo per la squadra e i compagni che sanno benissimo l'importanza di un uomo come il Tucu.

La possibile trequarti — Il giocatore argentino sicuramente non ricoprirà il ruolo sulla trequarti, visto che il team è in una vera e propria emergenza anche in altre posizioni. Ricordiamo a tutti che nel corso del prossimo incontro non ci sarà Kingsley Ehizibue e se il Tucu dovesse esserci allora dovrebbe giocare proprio al posto del calciatore ex Colonia. Sulla trequarti, invece, è ballottaggio apertissimo tra Isaac Success e Florian Thauvin solo un'ora prima dell'incontro scopriremo la riposta definitiva.