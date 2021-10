Atalanta – Udinese / Pussetto: “Non possiamo regalare nulla!”

La squadra scende in campo per la nona giornata di campionato. Il match contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini sarà a dir poco proibitivo

Oggi si scende in campo e la partita è tutt'altro che semplice. La squadra guidata da Luca Gotti se la dovrà vedere contro la società orobica gestita magistralmente da Giampiero Gasperini. Tutte e due le squadre devono combattere i diversi problemi, da una parta sono assenti Pereyra e Deulofeu. Dall'altra sono diversi i giocatori che non potranno fare parte dell'incontro da Gosens a Pessina, passando per Toloi e Demiral. Intanto andiamo a leggere le dichiarazioni dell'attaccante Ignacio Pussetto e del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Tutti concentrati con un solo obiettivo nella testa: portare a casa punti.