Atalanta – Udinese / Le formazioni ufficiali: “Gotti sorprende tutti”

Ecco le formazioni ufficiali dello scontro valido per la nona giornata tra Udinese e Atalanta. Il tecnico Luca Gotti sorprende tutti

Oggi torna in campo l'Udinese , un match proibitivo contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini, ma al momento la squadra bianconera ha dimostrato di potersela giocare contro tutti gli avversari. La formazione di oggi è sicuramente quella di una squadra in emergenza. Si scende in campo senza due dei pezzi pregiati della formazione, stiamo parlando di Roberto Pereyra (squalificato contro il Bologna) e Gerard Deulofeu . Gotti si è dovuto adattare e le soluzioni adottate sorprendono tutti. Andiamo a vedere come scenderanno in campo la Dea e i friulani. Sorprese da tutte e due le parti .

Luca Gotti cambia totalmente il modulo, ma non come tutti si sarebbero aspettati. Nessun tipo di passaggio di difesa a quattro, semplicemente il tecnico della società bianconera ha reso la formazione congeniale ai giocatori che ha a disposizione. Di conseguenza oggi si scende in campo con il 3-4-3. Adattabile comunque a 3-5-2 se le cose non dovessero andare per il meglio, con Destiny Udogie che si sposterebbe come terzo interno di centrocampo. La squadra sa che dovrà dare tutto, ma anche l'Atalanta soffre l'emergenza. Diversi i difensori non disponibili ed infatti oggi scenderanno in campo sia Lovato che De Roon nei tre dietro. Un vero e proprio banco di prova per il difensore arrivato quest'estate dall'Hellas Verona.