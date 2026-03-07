La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese è terminata da pochi istanti, non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic in conferenza stampa.
Atalanta 2-2 Udinese | Runjaic chiaro: “Non ho rimpianti, sono soddisfatto”
La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le parole del mister
C'è rammarico per come è arrivato il pareggio?—
"Onestamente non ho alcun tipo di rammarico, giocavamo contro l'Atalanta che sapevamo volesse ottenere la vittoria. Nel finale abbiamo anche avuto l'occasione per vincere la sfida, nel complesso è un pareggio meritato contro una squadra che ha messo in campo tutto il suo potenziale offensivo".
14 mesi, 3 Atalante diverse? Il punto—
"Onestamente non ho visto grandi differenze, parliamo di una squadra più attrezzata ma i match sono sempre stati molto equilibrati nonostante partissero favoriti. Oggi abbiamo messo dal primo minuto Mlacic che è uno che ha iniziato a giocare a calcio l'altro ieri".
