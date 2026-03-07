Atalanta 2-2 Udinese | Runjaic chiaro: “Non ho rimpianti, sono soddisfatto”

La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le parole del mister

Nicola Badursi 7 marzo - 21:22

La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese è terminata da pochi istanti, non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic in conferenza stampa.

C'è rammarico per come è arrivato il pareggio? — "Onestamente non ho alcun tipo di rammarico, giocavamo contro l'Atalanta che sapevamo volesse ottenere la vittoria. Nel finale abbiamo anche avuto l'occasione per vincere la sfida, nel complesso è un pareggio meritato contro una squadra che ha messo in campo tutto il suo potenziale offensivo".

14 mesi, 3 Atalante diverse? Il punto — "Onestamente non ho visto grandi differenze, parliamo di una squadra più attrezzata ma i match sono sempre stati molto equilibrati nonostante partissero favoriti. Oggi abbiamo messo dal primo minuto Mlacic che è uno che ha iniziato a giocare a calcio l'altro ieri".

Cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla sfida. Ecco tutti i voti assegnati, le pagelle di Atalanta-Udinese <<<