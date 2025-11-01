Udinese 1-0 Atalanta | Runjaic: “Siamo stati perfetti, contento della difesa”

La miglior prova dell'Udinese da quando è guidato da mister Runjaic. Squadra compatta e che ha fatto la differenza dal primo all'ultimo minuto

Nicola Badursi 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 17:27)

La miglior prova dell'Udinese da quando è guidato da mister Kosta Runjaic. Una squadra compatta e che ha fatto la differenza dal primo all'ultimo minuto. Passiamo alle parole del coach tedesco.

Il commento sul match — "Se tu giochi in Serie A sai che l'Atalanta è una squadra fortissima e credo che noi abbiamo giocato un vero ed ottimo primo tempo. Oggi bisognava essere compatti e soprattutto nel secondo tempo siamo stati bravi visto che abbiamo controllato con compattezza e collaborazione. Sono molto contento della mia difesa".

La differenza dal match con la Juve? — "Noi stiamo continuando a fare degli ottimi passi in avanti. Posso dire che anche Buksa è migliorato molto, Zaniolo sta migliorando, Atta sta migliorando ed anche Zanoli. Questo è il nostro processo e non parliamo di sogni ma solamente di quello che dobbiamo fare ogni giorno. Io credo che anche con la Juve abbiamo difeso bene, ma abbiamo fatto male con la palla tra i piedi e concesso delle facili transizioni".

Atta, cosa può diventare? — "Lui è potenzialmente un super top player. Noi parliamo con lui tutti i giorni e potrebbe effettivamente diventare un calciatore di primissimo livello. Non dimentichiamo che ogni giornata fa sempre meglio e continua a migliorarsi. Lui deve solo sistemare la sua fase difensiva, ma offensivamente migliora e migliorerà con costanza".

