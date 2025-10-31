Udinese-Atalanta | Scelto il direttore di gara: dettagli e precedenti

L'Atalanta e l'Udinese tra poco più di 24 ore scenderanno sul campo da gioco per darsi battaglia con l'obiettivo di fare la differenza e la voglia di mettersi in mostra. Proprio in questi istanti è stata annunciata la sestina che dirigerà l'incontro sia dal campo del BluEnergy Stadium che dalla sala VAR di Lissone vicino Milano. Ecco tutti i dettagli.

L'arbitro prescelto per questa sfida è Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti che lo affiancheranno saranno Yoshikawa e Ricci. Il quarto uomo Calzavara. Da Lissone ci sarà l'apporto di Serra al VAR e Piccinini come assistente. I precedenti di Fabbri parlano di 13 incontri con quattro vittorie e quattro sconfitte, mentre sono cinque i pareggi. L'ultimo match arbitrato dell'Udinese è quello di due settimane fa contro la Cremonese.