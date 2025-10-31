mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Scelto il direttore di gara: dettagli e precedenti

udinese

Udinese-Atalanta | Scelto il direttore di gara: dettagli e precedenti

Fischietto arbitro
La sfida tra l'Atalanta e l'Udinese è alle porte. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla scelta arbitrale
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Atalanta e l'Udinese tra poco più di 24 ore scenderanno sul campo da gioco per darsi battaglia con l'obiettivo di fare la differenza e la voglia di mettersi in mostra. Proprio in questi istanti è stata annunciata la sestina che dirigerà l'incontro sia dal campo del BluEnergy Stadium che dalla sala VAR di Lissone vicino Milano. Ecco tutti i dettagli.

L'arbitro prescelto per questa sfida è Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti che lo affiancheranno saranno Yoshikawa e Ricci. Il quarto uomo Calzavara. Da Lissone ci sarà l'apporto di Serra al VAR e Piccinini come assistente. I precedenti di Fabbri parlano di 13 incontri con quattro vittorie e quattro sconfitte, mentre sono cinque i pareggi. L'ultimo match arbitrato dell'Udinese è quello di due settimane fa contro la Cremonese. Cambiando discorso e passando al mercato, ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo <<<

Leggi anche
Notizie Udinese – Sorpresa nella top 11 di giornata: c’è un bianconero
Udinese – Parla il direttore Nani: “Rendimento difesa? Non ci preoccupa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA