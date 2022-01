Udinese-Atalanta / Il top e flop della seconda giornata di ritorno

Alla Dacia Arena è andata in scena la partita tra Udinese e Atalanta. Match a senso unico, dominato dai nerazzurri. Ecco il top e flop dell'incontro

Oggi non è semplicissimo scegliere il migliore in campo. L'Udinese ha fatto abbastanza fatica. Decidiamo di nominare Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è uno dei pochi che disputa l'intera partita ad alto livello. Non molla mai. Senza Pereyra, è lui il leader della squadra e cerca di caricarsi sulle spalle i compagni. A metà primo tempo, solamente un grande intervento di Musso gli nega la gioia del gol. Grazie alle sue finte e giocate riesce a creare superiorità numerica e a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Menzione d'onore per Nahuel Molina. L'argentino non ha disputato una partita indimenticabile. Tuttavia, il gol che ha riaperto la gara, seppur grazie ad una deviazione decisiva, è stato il suo. Stesso discorso vale per bomber Beto. Nonostante una condizione non al top, è riuscito a segnare il suo ottavo gol in campionato. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.