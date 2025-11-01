Udinese 1-0 Atalanta | Il top è sempre il solito, il flop è una sorpresa

IL TOP

Il calciatore che più di tutti sorprende e si conferma nel corso di questa partita è (senza ombra di dubbio) Nicolò Zaniolo. L'italiano raggiunge la terza rete nelle ultime quattro partite e si conferma come uno dei calciatori più in forma, se non il più in forma, del nostro campionato. Non è l'unico che merita una citazione, visto che la prestazione messa a referto da Arthur Atta è di quelle che fanno stropicciare gli occhi. Calciatore completo sotto tutti i punti di vista e che è pronto per una big del nostro calcio.