Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e l'Atalanta di Ivan Juric. Una prova gigantesca da parte degli uomini del coach tedesco ed una vittoria che vale moltissimo. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco il top ed il flop di giornata.
Udinese 1-0 Atalanta | Il top è sempre il solito, il flop è una sorpresa
IL TOP—
Il calciatore che più di tutti sorprende e si conferma nel corso di questa partita è (senza ombra di dubbio) Nicolò Zaniolo. L'italiano raggiunge la terza rete nelle ultime quattro partite e si conferma come uno dei calciatori più in forma, se non il più in forma, del nostro campionato. Non è l'unico che merita una citazione, visto che la prestazione messa a referto da Arthur Atta è di quelle che fanno stropicciare gli occhi. Calciatore completo sotto tutti i punti di vista e che è pronto per una big del nostro calcio.
IL FLOP—
Nessuno delude ed anzi oggi il flop non verrà assegnato. La grinta con cui è scesa in campo la squadra è la dimostrazione che questa Udinese può fare male a tutti.
