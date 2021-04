Atalanta-Udinese, Gasperini: “Friulani pericolosi: squadra di valore”

A poche ore dal fischio di inizio di Atalanta-Udinese, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini ha detto la sua

Redazione

L'Udinese torna in campo e lo farà affrontando l'Atalanta, in trasferta, a partire dalle ore 15:00. Durante le ore che hanno preceduto l'incontro, oltre al tecnico Luca Gotti, ha partecipato alla conferenza stampa anche Gian Piero Gasperini. Ecco le parole dell'allenatore della Dea:

Sull'incontro

"Difficile prevedere che partita sarà, l'Udinese è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla per quello che riguarda la classifica, ma non per questo sarà meno pericolosa. Anzi, potrebbe esserlo di più. Dal punto di vista fisico stanno tutti bene, De Roon ha un piccolo problema alla caviglia ma potrebbe essere recuperabile. Ieri si sono allenati in 5 su 12 nazionali, oggi si alleneranno gli altri 7 e domani giochiamo. Siamo rimasti alla gara di Verona, oggi è il primo vero giorno di raduno per preparare il match contro l'Udinese. Un po' di incertezza c'è, però le motivazioni sono molto forti. Non abbiamo avuto modo di stare insieme, ma cercheremo di rendere ciò sufficiente".

Sulla preparazione

"Ci siamo allenati bene con chi è rimasto, c'erano Zapata, Muriel, Lammers, Caldara, abbiamo inserito un po' di ragazzi della Primavera. Abbiamo recuperato bene Sutalo, oggi gioca con la Primavera. Abbiamo fatto dei buoni allenamenti, ma chi è rimasto qua ha potuto allenarsi con continuità e staccare un attimo. Hateboer ? È ancora abbastanza presto, ha tolto il tutore e ha cominciato a camminare. Vedremo nei prossimi giorni, ma è presto per parlare di rientro".

Sulla stagione

"Se i numeri si sono ripetuti più volte è abbastanza significativo, ma questa è una stagione diversa, ci sono altre situazioni. Tante squadre sono più vicine, sarà un campionato molto combattuto e battagliato. Domani c'è qualche punto interrogativo, poi ci sarà il tempo per avere più continuità. Ma dobbiamo avere la concentrazione sulla gara di domani. Quando inizierà lo sprint finale ci sarà continuità, non bisogna guardare troppo la classifica. Le partite sono tutte difficili, non sarà facile fare previsioni. Ci sono tante squadre nel mezzo, è difficile prevedere".

Sugli avversari

"Il valore dell'Udinese è dato dalle prestazioni e dai giocatori. Ha giocatori di valore, è uscita da un momento di classifica complicato. Era stata indicata un po' da tutti, ma in quella fascia ci sono tante squadre di sicuro valore che sanno togliere punti un po' a tutte. Nazionali? Ci sono vantaggi e svantaggi. L'unica difficoltà con le nazionali è che arrivano troppo tardi, poi io sono comunque contento. Vuol dire che hanno fatto bene. L'unico punto interrogativo è che fanno il primo allenamento oggi. Ci sono sempre tre partite, se ce ne fossero due per il club sarebbe meglio. C'è l'ambiente, l'avversario, ma dobbiamo spostare l'attenzione sulla partita. Sarà così per tutte le gare che restano, tutte sono complicate e difficili. Arriviamo da un buon momento, non solo per i risultati ma anche per le condizioni. Queste motivazioni sono superiori a tutti i tipi di dubbi che possono nascere".