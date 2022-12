Udinese-Athletic Bilbao / Il top e in flop di giornata: Silvestri volante

La squadra bianconera oggi è scesa in campo per una partita amichevole di grande spessore. Da una parte la società friulana e dall'altra gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. L'incontro è stato molto piacevole ed ha dato la possibilità di vedere all'opera tutti i giocatori più importanti della squadra che si sta preparando per una seconda parte di campionato. Come ogni match ci sono dei giocatori che hanno sorpreso ed altri che hanno deluso, ma alla fine uno su tutti a sorpreso gli addetti ai lavori. Ecco chi si prende lo scettro di migliore in campo dopo il match odierno.