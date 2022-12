Notizie Udinese / Silvestri ha prolungato il suo contratto fino al 2025

Il portierone bianconero, arrivato la scorsa stagione dal Verona, ha firmato il prolungamento di contratto con i friulani fino al 2025

Redazione

La squadra bianconera, oggi al lavoro con una doppia seduta in vista di rivedersi in campo il 17 dicembre contro l'Athletic Bilbao per preparare al meglio l'anno che verrà, vuole fare la differenza anche sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia importante con un perno della squadra come Silvestri che ha firmato il rinnovo di contratto con i friulani fino al 2025. Sicuramente un momento importante per il portiere di Castel Novo de Monti che con il tempo è diventato uno dei giocatori imprescindibili per la formazione friulana, sia dentro che fuori dal campo.

L'ex numero uno del Verona è senza dubbio un giocatore fondamentale per i meccanismi dei friulani. E' considerato da Sottil un suo prolungamento in campo, in grado di guidare la retroguardia e non solo. Il suo carisma e le sue parate stanno guidando l'Udinese in un avvio di stagione straordinario, dove Silvestri si è reso protagonista più di una volta grazie a interventi salva risultato.

La nota della società — L'Udinese ha voluto annunciare pochi minuti fa sul proprio sito ufficiale la firma nero su bianco sul contratto di Silvestri che ha deciso di prolungare la sua avventura in bianconero fino al 2025. Questa la nota del club: "Marco Silvestri e l’Udinese insieme fino al 30 giugno 2025. Il nostro numero 1 ha prolungato il contratto che lo lega al Club per un’ulteriore stagione sportiva. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con Marco che, in questi due anni, si è subito consacrato come un punto di riferimento dell’Udinese a suon di grandi prestazioni". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Sono tre i giocatori messi sotto osservazione dalla formazione bianconera. Tutti hanno un minimo comun denominatore: il Brasile. L'Udinese è sempre più internazionale <<<