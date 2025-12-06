Udinese – Casting aperti per sostituire Atta: i nomi di Runjaic

I tempi di recupero sono ancora da definire per Arthur Atta che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'Udinese perde il suo talento maggiore e adesso dovrà affrontare il Genoa cercando il degno sostituto. Runjaic potrebbe aver già individuato il centrocampista adatto per sopperire a questa mancanza.
Atta rimarrà out in vista del prossimo match e Runjaic sta già pensando a chi potrà sostituire il talento francese
In primo piano c'è Ekkelenkamp. Si tratta dell'usato garantito su cui si può fare affidamento. Ovviamente con lui in campo le caratteristiche principali sarebbero le incursioni e la fisicità e non il palleggio. Lo stesso varrebbe per Piotrowski il quale potrebbe comunque partire titolare in quanto braccetto di sinistra accanto a Karlstrom.
Zarraga e Lovric sono ai ferri corti in termini di minutaggio. Hanno giocato entrambi in Coppa Italia e sembrerebbero pronti giocare una serie di partite. Miller potrebbe essere utilizzabile laddove Runjaic voglia alzare il tasso offensivo. Le ultime di mercato:C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<
