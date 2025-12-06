Udinese – Casting aperti per sostituire Atta: i nomi di Runjaic

Atta rimarrà out in vista del prossimo match e Runjaic sta già pensando a chi potrà sostituire il talento francese

Lorenzo Focolari Redattore 6 dicembre - 09:19

I tempi di recupero sono ancora da definire per Arthur Atta che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'Udinese perde il suo talento maggiore e adesso dovrà affrontare il Genoa cercando il degno sostituto. Runjaic potrebbe aver già individuato il centrocampista adatto per sopperire a questa mancanza.

In primo piano c'è Ekkelenkamp. Si tratta dell'usato garantito su cui si può fare affidamento. Ovviamente con lui in campo le caratteristiche principali sarebbero le incursioni e la fisicità e non il palleggio. Lo stesso varrebbe per Piotrowski il quale potrebbe comunque partire titolare in quanto braccetto di sinistra accanto a Karlstrom.

Zarraga e Lovric sono ai ferri corti in termini di minutaggio. Hanno giocato entrambi in Coppa Italia e sembrerebbero pronti giocare una serie di partite. Miller potrebbe essere utilizzabile laddove Runjaic voglia alzare il tasso offensivo.