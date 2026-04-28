Arthur Atta ha servito una delle prove migliori della sua stagione a sole cinque partite dal termine di un'annata comunque positiva. L'Udinese sa che ha una gemma tra le sua mani ed infatti lo scorso gennaio ha rifiutato l'offerta multimilionaria del Fulham che avrebbe voluto inserire nella sua rosa un calciatore con queste grandissime qualità. La prestazione non vede solo le due reti messe a referto, ma anche un numero di passaggi riusciti praticamente perfetto (62 su 67 anche definibile come il 93% di passaggi riusciti). 11 passaggi nell'ultimo terzo di campo, dove è sempre più difficile far manovra. 6 palloni recuperati che fanno capire quanto è importante nelle due fasi ed ora è arrivato il momento di iniziare a cercare di capire quello che potrebbe essere il suo futuro.

Il futuro di Arthur Atta

Atta e Wesley

Il centrocampista dell'Udinese è difficile che resterà in quel del Friuli Venezia Giulia per ancora una stagione. Un calciatore che oramai è pronto per il passo successivo e di conseguenza potrebbe andare in un top club sia a livello nazionale che internazionale. La richiesta bianconera, sicuramente sarà sopra i 30 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Solet e l'Inter sempre vicine? Ecco tutti i dettagli <<<