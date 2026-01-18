mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Atta non convince, contro il Verona a caccia del nuovo 10

News Udinese – Atta non convince, contro il Verona a caccia del nuovo 10

Atta e Wesley
Arthur Atta non ha convinto contro i neroazzurri di Milano ed adesso tocca alla squadra trovare una possibile soluzione. Il punto
Lorenzo Focolari Redattore 

Una prestazione al di sotto delle aspettative in una zona di campo che non è propriamente la sua. Arthur Atta non è riuscito a fare la differenza come suo solito e di conseguenza tocca all'Udinese trovare una soluzione nel corso delle prossime settimane e dei prossimi incontri, almeno fino all'assenza di Nicolò Zaniolo.

La squadra bianconera va a caccia di una possibile soluzione. In attesa di capire l'entità dell'infortunio di Adam Buksa, nel corso della prossima sfida si potrebbe provare una doppia punta di peso come la coppia Davis-Bayo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo fa piazza pulita? Cessione alle porte <<<

