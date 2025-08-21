Kosta Runjaic, riguardo a chi sarà incaricato di eseguire i rigori dopo le uscite di Lucca e Thauvin (che l’anno scorso a Lecce si contendevano il tiro), ha lasciato intendere di non aver preso una decisione definitiva, menzionando inizialmente Davis e successivamente Solet come possibili candidati per questo ruolo.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Atta scala le gerarchie! Runjaic lo vede come rigorista
udinese
Udinese – Atta scala le gerarchie! Runjaic lo vede come rigorista
Il centrocampista francese piace sempre di più a di tutti e Runjaic potrebbe impiegarlo come possibile rigorista ufficiale
La Gazzetta dello Sport riporta che molto probabilmente sarà l'atteso attaccante Buksa, il cui arrivo è ancora in sospeso, ma per il momento potrebbe essere Arthur Atta il bianconero designato per calciare i rigori. È in ottima forma e sembra avere il giusto atteggiamento e la tecnica necessaria per farlo.
Runjaic sa che può contare sul francese il quale vuole mettersi in mostra e dimostrare il sui livello. Lunedì contro il Verona ci sarà già un bel banco di prova. Le ultime notizie di mercato: Runjaic fa piazza pulita: due TOP ai saluti <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA