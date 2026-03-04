Arthur Atta è a lavoro per rientrare il prima possibile sul campo da gioco e mettersi in mostra, nel mirino la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta che andrà in scena questa sabato. Il centrocampista dell'Udinese, nel corso delle ultime ore, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni.
News Udinese – Atta sogna: “Champions? La vorrei giocare ad Udine”
Arthur Atta sogna la massima competizione europea, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del calciatore francese
"Spero di giocare la Champions League assieme a Oumar Solet qui ad Udine. Quest'anno, però, non credo visto che non abbiamo abbastanza punti...". Segnale di un gruppo forte ed unito che potrebbe aprire delle pagine interessanti nel corso delle prossime stagioni. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Atta in tribuna? Tutti i dettagli sul futuro <<<
