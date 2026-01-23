Udinese – Atta alle spalle di Davis? La probabile di mister Runjaic

L'Udinese tornerà a giocare di lunedì sera nel corso di questa stagione, l'ultimo appuntamento fu lo scorso ottobre contro la Cremonese di mister Davide Nicola. Adesso arriva un'altra squadra a caccia di punti importanti che possano condurre alla salvezza finale, stiamo parlando del Verona di Zanetti. Non perdiamo un secondo ed ecco la probabile formazione scelta da Kosta Runjaic.
Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara; Arthur Atta, Keinan Davis. Mister: Kosta Runjaic
