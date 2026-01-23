mondoudinese udinese news udinese Udinese – Atta alle spalle di Davis? La probabile di mister Runjaic

Udinese – Atta alle spalle di Davis? La probabile di mister Runjaic

Daniele Ghilardi e Arthur Atta
Il centrocampista Atta potrebbe fare la differenza sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla probabile
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Udinese tornerà a giocare di lunedì sera nel corso di questa stagione, l'ultimo appuntamento fu lo scorso ottobre contro la Cremonese di mister Davide Nicola. Adesso arriva un'altra squadra a caccia di punti importanti che possano condurre alla salvezza finale, stiamo parlando del Verona di Zanetti. Non perdiamo un secondo ed ecco la probabile formazione scelta da Kosta Runjaic.

Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara; Arthur Atta, Keinan Davis. Mister: Kosta Runjaic

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il bomber ai saluti? Vicina la firma in Argentina <<< 

