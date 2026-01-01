Il centrocampista francese è una delle chiavi di questo campionato. Runjaic e la squadra non possono fare a meno di lui
Il centrocampista proveniente dalla Francia ha rappresentato uno dei principali protagonisti del 2025 di questa Udinese. Lo considerano una delle rivelazioni poiché pochi avrebbero potuto ipotizzare, all'inizio della stagione 2024/25, che un atleta giunto in modo silenzioso nell'ultimissimo giorno del mercato potesse acquisire tale rilevanza.
Dalla seconda parte della stagione passata fino all'inizio di quella attuale, Arthur Atta ha catturato l'attenzione, diventando un elemento chiave. Possiede fisico e qualità, oltre a resistenza ed eleganza.
Attualmente, Atta rappresenta il talento più promettente nel panorama bianconero. Certamente, deve migliorare nel segnare, ma il giovane del 2003 sta dimostrando progressi anche nel suo impatto negli ultimi metri di gioco. Il 2026 sarà il suo anno. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
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