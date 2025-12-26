Il club bianconero sta cercando in ogni modo di mettere a referto un colpo di primissimo livello. La squadra sa che deve fare la differenza e soprattutto rilanciarsi dopo una sconfitta ampiamente complessa contro la Fiorentina di mister Paolo Vanoli.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber
udinese
Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber
La famiglia Pozzo sta lavorando intensamente e il suo obiettivo è quello di mettere a referto un colpo decisamente importante. I dettagli
Nel frattempo si sta cercando di migliorare la rosa in vista della prossima sessione di mercato. Tanti i nomi messi sotto osservazione e tra questi c'è anche quello del nuovo centravanti. Tutti i dettagli sul nome perfetto individuato dalla società. Il regalo di Natale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA