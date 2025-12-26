mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber

Calciomercato Udinese – Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber

La famiglia Pozzo sta lavorando intensamente e il suo obiettivo è quello di mettere a referto un colpo decisamente importante. I dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club bianconero sta cercando in ogni modo di mettere a referto un colpo di primissimo livello. La squadra sa che deve fare la differenza e soprattutto rilanciarsi dopo una sconfitta ampiamente complessa contro la Fiorentina di mister Paolo Vanoli.

Nel frattempo si sta cercando di migliorare la rosa in vista della prossima sessione di mercato. Tanti i nomi messi sotto osservazione e tra questi c'è anche quello del nuovo centravanti. Tutti i dettagli sul nome perfetto individuato dalla società. Il regalo di Natale <<<

