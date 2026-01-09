Notizie Udinese – Atta torna titolare? La probabile di mister Runjaic

L'Udinese vuole confermarsi e dopo la grande vittoria in trasferta contro il Torino di Marco Baroni c'è voglia di bissarsi nel corso di questo sabato tra le mura amiche del BluEnergy Stadium di Udine. L'avversario sarà il Pisa di Gilardino e di conseguenza una partita tutt'altro che semplice. Non perdiamo un secondo ed ecco il possibile undici iniziale che dovrebbe scegliere il tecnico mister Kosta Runjaic.
Arthur Atta sembrerebbe pronto per tornare dal primo minuto di gioco. Tutti i dettagli sulla probabile formazione di mister Kosta Runjaic
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Arthur Atta, Jesper Karlström, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. All. Kosta Runjaić.
