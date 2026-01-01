Udinese – Atta: un valore da ripristinare! Il dato sul cartellino

Il giocatore dell'Udinese deve rimettersi in sesto per confermare il suo valore di mercato molto importante

Lorenzo Focolari Redattore 1 gennaio - 10:22

La sua storia con l'Udinese è molto interessante. Arrivato nell'estate nel 2024 in prestito dal Metz, Arthur Atta ha iniziato un'avventura vera e propria nella città friulana. Runjaic lo ha fatto partire molto indietro nelle gerarchie e non a caso il francese sembrava essere ai margini del progetto.

Il cambio di opinione è arrivato nel momento in cui ha avuto modo di effettuare più presenze in modo quasi continuo. La società al termine della stagione 2024/25 ha speso 8 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Arthur Atta. Il dato interessante che lo riguarda è il valore del suo cartellino nel corso di queste ultime stagioni con i bianconeri.

Nel Dicembre del 2024 il cartellino di Atta valeva 1 milione di euro (fonte TransfertMarket). Stando all'aggiornamento del 7 Ottobre di questo anno, il valore raggiunto dal francese è di 12 milioni di euro all'età di 22 anni. Questo testimonia l'enorme rendimento positivo ed esponenziale del ragazzo che ormi è un perno centrale del progetto di Runjaic.