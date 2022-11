News Udinese | Un attaccante in cerca d’autore: la situazione di Lasagna

Spezia e Cremonese valutano l'ex bianconero per gennaio: l'attaccante cerca il riscatto personale lontano da Verona, dove non è mai sbocciato

Redazione

Il team bianconero guidato da Andrea Sottil avrà ancora pochi giorni di ferie meritatissime in cui potersi riprendere da tutte le fatiche di questa prima parte di stagione, ma se i giocatori vanno in vacanza non sarà la stessa cosa per tutti gli addetti ai lavori. Bisogna sin da subito iniziare a progettare il prossimo calciomercato e per farlo occorre l'aiuto e il supporto da parte di tutti. In questo senso, arrivano aggiornamenti sulla situazione di un ex bianconero che potrebbe lasciare il suo club di appartenenza per rimanere in Serie A.

Stiamo parlando di Kevin Lasagna, calciatore che torna a far parlare di sé in chiave mercato. L'ex attaccante dell'Udinese, al Verona da gennaio 2021, piace allo Spezia di Luca Gotti (che già lo ha avuto in bianconero) e alla Cremonese di Massimiliano Alvini. Le due squadre contano rispettivamente 14 e 11 reti alla voce 'gol fatti' e per questo sono alla disperata ricerca di un bomber da affiancare ai vari Nzola e Dessers. Lasagna, in questa stagione, ha realizzato 1 gol e 1 assist in 13 presenze con la maglia dell'Hellas (che in totale conta 12 marcature).

Un attaccante in cerca d'autore — Dopo la stagione 17/18 in maglia friulana, conclusa con 12 gol e 5 giornate di seguito a segno, Kevin Lasagna non è più riuscito a incidere in Serie A, perdendo col tempo il vizio del gol. Ora ha bisogno di un riscatto personale e Verona non sembra essere il posto giusto in cui cercalo: solo 5 reti in 34 presenze con gli scaligeri. Vedremo se il mercato gli offrirà una nuova chance. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato della squadra del Friuli Venezia Giulia. In queste ore sembra esserci un accordo con Rodrigo Becao. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile, visto che il rischio è molto grosso. I neroazzurri chiamano il brasiliano. Ecco cosa risponde il giocatore <<<