Udinese – Attacco: Gotti incrocia le dita. Ci sono novità su un grosso nome!

Tutti in casa Udinese si aspettano un altro colpo di mercato. Dove? Ovviamente in attacco. Il reparto offensivo è più che migliorabile. Marino può renderlo ancor più competitivo e starebbe cercando il modo migliore per riuscire ad accontentare il suo allenatore. I nomi che in attacco, al giorno d'oggi, vestono la maglia friulana non convincono. L'inizio del campionato si avvicina sempre di più e chiudere il nuovo colpo prima dello scontro con la Vecchia Signora sarebbe fondamentale. Negli ultimi giorni un nuovo nome è stato accostato a quello dell'Udinese. Lo conosciamo benissimo, è una vecchia conoscenza del nostro campionato <<<