Udinese – Il tempo avanza! Il Sassuolo attende i friulani: il punto

La squadra bianconera ha risposto positivamente al match di Coppa Italia contro il Palermo: adesso è il turno del campionato

Lorenzo Focolari Redattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 08:32)

Dopo la buona vittoria in Coppa Italia contro il Palermo per 2 a 1, Runjaic è pronto a ripartire in direzione campionato. L'Udinese dovrà giocare la quinta giornata di Serie A contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Il match sarà Domenica alle 12:30 al Mapei Stadium. Entrambe le squadre vengono da due sconfitte e per giunta contro le milanesi.

L'Udinese non è riuscita ad imporsi contro il Milan perdendo 0 a 3 in casa. I neroverdi non hanno trovato nemmeno il pari contro l'Inter di Chivu con la quale i friulani hanno vinto. La Coppa Italia deve aver dato la spinta ai ragazzi per ritrovare la via del risultato utile.

In realtà contro il Sassuolo già si parla di scontro diretto a tutti gli effetti e questo non può che essere un traino incredibile per non perdere di vista la meta stagionale. Zaniolo e Miller hanno risposto presente in Coppa e adesso Runjaic può valutare un loro impiego per dare continuità ma lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Le ultime di mercato: Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni<<<