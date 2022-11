Udinese – Attenzione al diffidato / Ecco chi non può permettersi errori

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco chi non può sbagliare per non dover rinunciare al prossimo turno

La società gestita dalla famiglia Pozzo si prepara alla prossima partita del nostro campionato. Dopo una partenza sprint, adesso bisogna continuare a giocare al massimo livello anche perché sono cinque partite che i bianconeri non riescono più a raggiungere la vittoria. Se i pareggi contro i biancocelesti di Maurizio Sarri e l'Atalanta di Giampiero Gasperini sono stati comunque due buoni risultati, non possiamo dire la stessa cosa degli ultimi tre risultati. Tra Monza e Cremonese sembra esserci stato un deciso passo indietro, ma adesso sembra esserci tutta la voglia di volersi rilanciare. Contro il Lecceci si aspetta una grande prova da parte di tutti e soprattutto da un giocatore che non può sbagliare se non vuole essere squalificato.

Il protagonista dell'articolo è Destiny Udogie che da quando è arrivato in bianconero ha avuto una crescita mostruosa sotto tutti i punti di vista. In un anno e mezzo non solo si è preso la titolarità della fascia e le attenzioni di tutta la nazione, ma anche un contratto pluriennale e multimilionario da parte del Tottenham di Antonio Conte. Una soddisfazione incredibile. Adesso, però, deve prestare molta attenzione visto che si stratta dell'unico giocatore bianconero attualmente diffidato. Un errore potrebbe costare caro e metterlo fuori dall'incontro di martedì con lo Spezia. Non solo i bianconeri di Udine, ma anche qualche giocatore ligure deve fare attenzione agli interventi se non vuole saltare il turno infrasettimanale.

I diffidati dello Spezia — La squadra allenata da Luca Gotti è attesa da un match molto importante prima della sfida all'Udinese, visto che bisogna andare a San Siro contro gli attuali campioni d'Italia. Il giocatore che dovrà prestare molta attenzione agli interventi è Emmanuel Gyasi.