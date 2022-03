Udinese – Attenzione al suo ritorno / Sabato la prova del nove

Il team bianconero ha in programma un'amichevole questo sabato alle ore 15. Tutto quello che bisogna sapere sul team e su chi scenderà

Il team bianconero domani mattina inizierà la preparazione verso questo rush finale di campionato. Mancano ancora dieci partite alla compagine di Gabriele Cioffi e bisogna fare il possibile per chiudere prima di tutto ogni discorso salvezza e poi iniziare a togliersi più di qualche soddisfazione. Potrebbe non essere semplice, ma già sabato ci sarà un test importante per valutare le condizioni dei componenti del team. Tra questi potrebbe esserci anche il ritorno di un tanto atteso attaccante che nell'ultimo periodo non è riuscito a dire la sua sul campo perché alle prese con diversi problemi fisici. Stiamo parlando di un vero e proprio talento.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il nigeriano Isaac Success. Negli ultimi incontri per dei fastidi muscolari è stato addirittura fuori dai convocati, ma il suo momento sembra essere tornato e in questo finale di stagione i suoi gol saranno indispensabili per poter ottenere la salvezza. Già questo sabato alle ore 15 contro il Koper potrebbe fare il suo ritorno tra i titolari e sarebbe un ottimo banco di prova per poter vedere le sue condizioni fisiche. Non solo lui dovrà sbloccarsi contro la squadra slovena che occupa il secondo posto nel massimo campionato. Anche un altro attaccante è a secco da troppo tempo.

Segnare aiuta

Anche se l'avversario non può essere paragonato ai team di serie A, sappiamo tutti che segnare aiuta a trovare la continuità smarrita. Di conseguenza quello di sabato potrebbe essere un bel banco di prova anche per un giocatore come Beto che oramai da nove partite di campionato (dieci se contiamo anche la Coppa Italia) non riesce più a trovare la via della rete. Sabato finalmente potremmo assistere ad una piccola rinascita dopo un periodo così difficile.